В Самаре в "Детской картинной галерее" откроется выставка «Были и небылицы»
22 декабря 2016 15:27
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Выставка «Были и небылицы» в интересной и занимательной форме расскажет о том, как жили и во что верили наши предки, почему одушевляли силы природы и какой смысл вкладывали в то, что создавали своими руками.
В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок, придумают свой сказочный сюжет, соберут узор на рушнике и увидят вертепное представление.
Выставка начнется с того же, с чего началось знакомство с русской народной культурой у большинства – со сказок. Для этого зала ученики художественных мастерских при музее нарисовали иллюстрации к нескольким народным сказкам - яркие работы с Василисами Премудрыми и Прекрасными, Иванами-царевичами, богатырскими конями, сапогами-скороходами и др.
Сказочная тема продолжится в одном из подвалов особняка, где сидит в своем «подземелье» Кощей Бессмертный.
В каминном зале будет создан образ таинственного и опасного леса, в котором будет стоять макет русской избы с традиционным убранством и оберегами (традиция охраны стен, окон и кровли жилища при помощи различных магических изображений возникла в древности и существует до наших дней). Эта часть выставки расскажет о внешнем мире, окружавшем наших предков и их дома. В данном зале также расположатся детские рисунки с изображением леших, водяных, русалок, луговиков, кикимор и др. персонажей, в которых верили славяне.
Постепенно переходя от небылиц к былям и артефактам, зрители увидят уникальные предметы, которые найдены археологами в нашем регионе и датируются II тыс. до н.э. - XVIII в. н.э. Эти экспонаты предоставили для выставки археологические музеи Самарского университета и Самарского государственного социально-педагогического
университета.
Также на выставке будут представлены зимнее рукоделие и другие ремесла: вышитые рушники из музейных фондов и частных коллекций, русские народные промыслы по изготовлению глиняных игрушек (Каргопольская, Дымковская, Филимоновская, Абашевская), бытовые предметы (рубеля, прялки, шаркунки). Посетителям предложат разгадывать загадки старинных предметов, прочитать послания, зашифрованные в рушниках, и собрать свой орнамент.
Кроме того, в рамках выставки в одном из залов Детской картинной галереи напомнят об истории Святок и Рождества: маленькие зрители узнают о святочных гуляниях и обрядах, увидят берестяные маски-личины и фрагмент традиционного рождественского представления в театральном вертепе.
Выставка в особняке Клодта будет работать до конца февраля 2017 года, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
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