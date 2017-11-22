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В Самаре в ДК "Заря" пройдет городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья»

22 ноября 2017 17:14
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Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» .
25 ноября 2017 года в 13:30 в муниципальном бюджетном учреждении культуры г. о. Самара «ДК «Заря» (пр. 9 Мая, 16) пройдет Городской межнациональный праздник «Народов Самары единая семья».

Мероприятие проводит Самарская региональная общественная организация «Украинский национально-культурный центр «ПРОМИНЬ» («ЛУЧ») при поддержке администрации Самары.

Эта общественная организация уже на протяжении 25 лет осуществляет социально значимую деятельность, направленную на развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культурных традиций на территории Самары, а также на удовлетворение культурно-просветительских, общественно значимых духовных потребностей населения городского округа.

В празднике примут участие национальные творческие коллективы, активисты общественных объединений, культурная общественность, сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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