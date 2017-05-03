В Самаре состоялся фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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Основной целью фестиваля является сохранение и приумножение ценностей традиционной православной культуры, духовное и нравственное воспитание молодежи, повышение исполнительского уровня коллективов и поиск новых творческих возможностей. В числе задач фестиваля знакомство с русской певческой культурой широкой публики, выявление и поощрение лучших творческих коллективов, пропагандирующих традиции русской православной культуры, обмен опытом различных регионов страны.В фестивале приняли участие 28 коллективов (порядка 500 человек) из Самарской, Брянской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской областей и Татарстана, представляющих полупрофессиональные, профессиональные коллективы, учебные хоры музыкальных и музыкально-педагогических училищ, колледжей и ВУЗов, духовных учебных заведений, женские, мужские и смешанные хоры, в том числе фольклорные ансамбли.Фестиваль проходил в два этапа. В первый день мероприятия состоялись мастер-класс от ведущего хормейстера области и марафон хоров. Во второй - заключительный гала-концерт, на котором министр культуры Сергей Васильевич Филиппов вручил благодарственное письмо министерства митрополиту Самарскому и Сызранскому Сергию за значительный вклад в возрождение монастырей и храмов, развитие социального и просветительского служения, духовно-нравственное воспитание, укрепление семейных ценностей и традиций.В программе гала-концерта прозвучали богослужебные пасхальные произведения, исполняемые a capella, а также духовные стихи, псалмы, религиозные канты, обработки народных и военно-патриотических песен, фрагменты месс и реквиемов, русская и европейская классическая хоровая музыка, сочинения современных композиторов, сообщает пресс-служба облправительства.Фото svmm-samara.ru