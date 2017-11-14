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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств»

14 ноября 2017 20:19
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Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.
15 ноября в 16.00 в Самарском академическом театре оперы и балета состоится презентация лауреатов Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств».

Одним из приоритетов в деятельности министерства культуры Самарской области является разносторонняя поддержка юных дарований, а также инициативных, преданных профессии молодых специалистов, готовящихся к труду или работающих в сфере культуры.

Формирование и издание Золотой книги «Имена молодых дарований Самарской области в сфере искусств» имеет весомое общественное значение и затрагивает вопросы престижа Самарской губернии на всероссийском и международном уровнях.

Среди лауреатов Золотой книги 2017 года - победители Дельфийских игр, обладатели Гран При Международных и Всероссийских конкурсов и олимпиад:

Музыкальное искусство:

Аргеткина Людмила Васильевна – студентка ГБПОУ «Дзержинский музыкальный колледж» (Нижегородская область), балалайка;
Ваньков Виталий Дмитриевич – выпускник колледжа МБУ ВО «Тольяттинская консерватория», гитара;
Дятлов Петр Дмитриевич – студент ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», композиция;
Дьякова Яна Юрьевна – студентка ФГБОУ ВО «Самарский государственный институт культуры», сольное академическое пение;
Капралова Елена Александровна – студентка ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных», фортепиано;
Нестеренко Зиновия Васильевна – учащаяся Центральной музыкальной школы при ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского», скрипка;
Семкин Иван Александрович – студент ГБПОУ «Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова», теория музыки.

Театральное искусство:

Юнина Екатерина Андреевна – артистка МБУК ТЮЗ г.о.Новокуйбышевск «Время тайн».

Программа презентации:

- торжественное вручение памятных медалей и дипломов лауреатам Золотой книги, руководителям и преподавателям, подготовившим лауреатов;
- поздравления лауреатов Золотой книги представителями министерства
культуры Самарской области, общественных организаций;
- торжественное вручение памятных медалей и дипломов лауреатам XXIV межрегионального конкурса профессионального мастерства в сфере художественного образования «Волжский проспект» и обладателям званий «Лучший учащийся детских школ искусств Самарской области» 2017 года;
- концертная программа и выступление молодых дарований, сообщает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии



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