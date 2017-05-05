В Самаре состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»

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В декабре в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера балета Ц. Пуни «Эсмеральда»«Эсмеральда» – балет, написанный по канонам романтического театра середины XIX века. В начале 1840-х годов Пуни получил заказ на музыку балета по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Либретто было написано одним из самых знаменитых балетмейстеров того времени Жюлем Перро. В своей постановке автор сохранил сюжетную линию первоисточника, однако социальная тема средневекового Парижа, столь ярко выраженная у Гюго, в балете была переведена в личную драму.На протяжении XX века «Эсмеральда» шла на многих сценах Европы. Последняя премьера балета на сцене Куйбышевского (Самарского) театра была в 1997 году.На сцене Самарского театра балет «Эсмеральда» будет идти в хореографии М. Петипа, постановке и новой хореографической редакции Ю. Бурлаки.