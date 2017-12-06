В Самаре состоится праздник «Ата мура» - «Наследие предков»
6 декабря 2017 14:03
89
10 декабря 2017 года в актовом зале Дома дружбы народов Самарской области (г. Самара, ул.Воронежская, 9) состоится Праздник культуры народов г.о.Самара «Ата мура» («Наследие предков»).
Ежегодно это мероприятие показывает зрителям многообразие народного творчества, яркие и зрелищные обряды и традиции, красивые танцы, мелодичные песни, помогает укреплению дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими на территории Самарской области.
В программе мероприятия:
- выставка произведений декоративно-прикладного творчества, а также украшений и аксессуаров с национальными орнаментами от казахской воскресной школы «Ак булак» г.о.Самара и от казахского фольклорного коллектива «Арман» пос.Торшиловский Больше-Черниговского района;
- выставка национальных головных уборов из коллекции Дома дружбы народов Самарской области;
- выставка-дегустация национальных блюд и напитков разных народов – казахов, белорусов, грузин, туркмен, чувашей и других.
- презентация «Творчество Розы Баглановой, исполнительницы песни «Ах, Самара-городок».
В праздничном концерте участвуют: казахский народный ансамбль танца «Айгуль», казахский народный ансамбль песни и танца «Еркемай», творческая группа казахской молодежной общественной организации Самарской области «Кайрат», башкирский народный ансамбль танца «Ляйсан», грузинская воскресная школа «Мзиури», белорусский ансамбль песни «Каданс», чувашский ансамбль песни и танца «Звездочка», азербайджанский ансамбль танца «Хаял», туркменский ансамбль песни и танца «Туркмен овазы», коллектив КВН «Сит.com» (СамГУПС) и другие, сообщает Информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ ¬– РОССИЯ!».
Организатор праздника - Самарская региональная общественная организация Национально культурная автономия казахов «АК ЖОЛ» проводит при поддержке Администрации Губернатора Самарской области, Администрации г.о.Самара, государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов», , МБУ ДО «Центр внешкольной работы «Поиск» г.о.Самара. Начало в 12.00.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
6 декабря 2017 15:34
В целом социологи отмечают рост числа книголюбов в России. Социум
28
6 декабря 2017 15:17
В отношении правонарушителей возбуждены административные производства. Социум
77
6 декабря 2017 14:24
Энергетики назвали ряд крупных проблем, которые предстоит решать будущему сити-менеджеру. Социум
97
Здравоохранение
5 декабря 2017 14:26
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии. Здравоохранение
342
4 декабря 2017 13:48
В 2017 г. количество смертей от самолечения и его последствий может превысить цифру в 60 тыс. чел. Здравоохранение
430
3 декабря 2017 18:10
Как распознать у ребенка диабет, как меняется жизнь после этого диагноза, как вести себя родителям и можно ли жить без осложнений – на эти другие вопросы... Здравоохранение
833
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
437
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
632
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
506
Туризм
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
103
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
434
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
234
Образование
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
365
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
391
4 декабря 2017 20:38
На лекцию приглашаются студенты и сотрудники Политеха и других вузов. Образование
363
Культура
6 декабря 2017 14:03
Его проводит Национально культурная автономия казахов. Культура
88
6 декабря 2017 13:53
В рамках мероприятия состоится открытие историко-документальной выставки о Надежде Крупской. Культура
98
6 декабря 2017 10:17
В ноябре 2017 года стартовал пилотный этап проекта. Культура
125
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
295
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
357
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
465
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5355
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1965
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8859
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2644
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10291
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3011
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2375
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1615
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1971
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1864
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1577
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3204
Мероприятия