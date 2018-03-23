В Самаре состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр»
23 марта 2018 13:31
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К 150-летию Максима Горького, чье имя носит Самарский литературный музей, 27 марта в 18:00 ч. состоится открытие новой городской выставочной площадки «Горький Центр» по адресу ул. Куйбышева, 113, 3-й этаж.
«Как писатель я родился в Самаре», – вспоминал Максим Горький. В Самару он приехал в возрасте 27 лет и прожил здесь 15 месяцев. В «Самарской газете» под псевдонимом Иегудиил Хламида выходили его фельетоны и рассказы. Самарский период был исполнен для писателя особого смысла: тут он познакомился со своей будущей женой Екатериной Павловной Волжиной, которая работала корректором в той же газете.
18 июня 1941 года в Куйбышеве в бывшей квартире писателя открылся музей его имени.
Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького активно работает с наследием писателя. В течение всего юбилейного года реализуется ряд проектов по возвращению имени М. Горького в социокультурное пространство города, делая его творчество актуальным и интересным.
В «Горький Центр» начнет свою работу Отдел литературы XX-XXI вв. Экспозиции и выставки будут посвящены новому, молодежному и актуальному, в попытке переосмыслить значение фигуры самого Горького и его творчества. Благодаря деятельности Центра самарцы смогут следить за тенденциями в современной литературе.
«Горький Центр» - это не просто выставочное пространство, а актуальный центр, экспериментальная площадка музея, где апробируются и войдут в постоянную работу новые способы представления литературы и форматы работы с аудиторией.
Программа вчера:
• Презентация стратегии развития «Горький Центр»
• Презентация проекта выставки «Музей Горького: модель для сборки»
• Лекция-дискуссия «Ретроспектива постановок пьес Горького на отечественной сцене»
• Выставка «Театральные постановки по пьесам Максима Горького»
• Чай в лучших русских традициях от партнера музея «Компания Станбев».
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Можно будет сразу узнать результат. Здравоохранение
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22 марта 2018 17:22
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22 марта 2018 12:20
Он вручил центру вручил Сертификат о присвоении статуса клинический. Здравоохранение
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23 марта 2018 13:31
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