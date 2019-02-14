В Самаре состоится мировая премьера балета «Три маски короля»

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Впервые за полвека Самарский академический театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) представит на своей сцене мировую премьеру балета «Три маски короля». Премьерные показы пройдут 15 и 16 февраля.Автор идеи и соавтор либретто – Вячеслав Заренков, петербургский меценат, основатель проекта «Созидающий мир», одноименного благотворительного фонда и театра «Килизэ».Постановщик «Трёх масок короля» Юрий Смекалов является обладателем «Золотой Маски» за исполнение партии Тригорина в балете Бориса Эйфмана «Чайка». Смекалов – солист балетной труппы Мариинского театра, хореограф. На его счету постановки классических балетов в Большом и Мариинском театрах, многочисленные работы в области современной хореографии.«Три маски короля» – первая постановка Юрия Смекалова в Самарском академическом театре оперы и балета.Музыку к балету написал петербургский композитор Михаил Крылов, в багаже которого немало постановок, в том числе первая ледовая опера «Бесконечность», балет «Орр и Орра», премьера которого состоялась на сцене Большого театра оперы и балета Беларуси в 2017 году.Крылов – дипломант международного фестиваля «Балетное лето в Большом», лауреат всероссийского конкурса «Песня года». Оркестровку осуществляет молодой композитор, магистрант Гаагской консерватории Даниил Пильчен. За электронную часть аранжировок и саунд-дизайн отвечает петербургский продюсер, режиссер и музыкант Влад Жуков, один из композиторов художественного фильма «Салют-7».Созданием декораций и костюмов занимается один из самых именитых российских сценографов Вячеслав Окунев. На сегодняшний день в репертуаре Самарского театра оперы и балета уже идет восемь спектаклей с его оформлением. Во всех них художником по свету была Ирина Вторникова, которая принимает участие и в работе над «Тремя масками короля».Дирижер-постановщик спектакля – главный дирижер театра Евгений Хохлов.Главную партию в спектакле 15 февраля танцует премьер Мариинского театра Владимир Шкляров.«Мы все носим маски. Просыпаясь, мы надеваем маску ребенка или родителя, мужа или жены. Нам хочется казаться добрыми, злыми, смешными, серьезными, красивыми, жалкими, умными, невеждами, независимыми или порабощенными. Скрывать истинные мысли и чувства становится для нас нормой. Мы не признаём лжи, хотя обманываем постоянно не только окружающих, но и самих себя. Что есть искренность и открытая добродетель? Не является ли эта форма поведения тоже маской?» – говорит Юрий Смекалов.Постановка осуществляется при поддержке фонда «ТЕ-АРТ» и театра «Килизэ», передает пресс-служба облправительства.