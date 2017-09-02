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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре состоится клуб на французском языке

2 сентября 2017 09:43
177
Все желающие могут посетить мероприятие.

6 сентября в 18.00 в Самаре состоится французский клуб (ранее дискуссионно-игровой клуб) на французском языке.

Клуб ведет Флоранс Трёй. Место проведения: ресторан "Варенье" (ул. Ленинградская, 60). 

Вход свободный, сообщает Альянс Франсез Самара.
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