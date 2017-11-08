В Самаре состоится гала-концерт лауреатов Областного белорусского детско-юношеского конкурса-фестиваля искусств

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11 ноября в Самаре в МБУК ДК «Победа» (пр. Кирова,72 «А») пройдет торжественное мероприятие и гала-концерт лауреатов XIII Областного белорусского детско-юношеского конкурса-фестиваля искусств «Беларусь – моя песня!». Начало в 14.00 часов.В этом году тематика фестиваля посвящена и юбилейным датам, широко отмечаемым в Беларуси и России – 135-летию со дня рождения классиков белорусской культуры Янки Купала и Якуба Коласа и 500-летию белорусского книгопечатания.Главная цель проведения фестиваля – приобщение к белорусским национальным ценностям представителей многонационального населения Самарской области, популяризация белорусского языка и произведений белорусских композиторов и поэтов, выявление талантливой молодёжи, освещение конструктивных межнациональных отношений.Особенность этого творческого фестиваля заключается в том, что он имеет инклюзивную направленность – в нём принимают участие, наравне со всеми, дети с ограниченными возможностями здоровья.В ходе фестиваля «Беларусь – моя песня!» дети разных национальностей познают и представляют белорусскую культуру.Конкурсный отборочный тур прошёл 28 октября в Доме дружбы народов Самарской области по следующим номинациям: песенное народное и современное творчество (хоровое, ансамблевое и сольное исполнение); художественное слово (проза, поэзия), хореография (ансамблевое и сольное исполнение белорусских народных, современных, эстрадных танцев и оригинальных композиций). Основные критерии оценки – соответствие конкурсных номеров белорусской тематике фестиваля, яркая подача национального колорита и высокий уровень исполнительского мастерства.Лучшие номера лауреатов конкурса-фестиваля искусств, включены в программу гала-концерта. Коллективы и солисты на сцене будут награждены дипломами лауреатов по степеням и сладкими подарками.На торжественное мероприятие и гала-концерт лауреатов Фестиваля приглашены официальные лица Самарской области, представители национальных общественных объединений, ветераны труда и войн, родители и педагоги.В программе мероприятия:14.00 - 14.30 – Торжественное открытие, приветствия и поздравления от официальных лиц и почётных гостей Фестиваля14.30 - 16.00 – Гала-концерт лауреатов Фестиваля-конкурса16.00 – 16.30 – Церемония награжденияВход на мероприятие свободный.