В Самаре состоится фестиваль экспериментального искусства АЙ
21 июля 2018 09:20
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Молодые художники и фотографы Самары, поэты и поэтессы, исполнители перфомансов и деятели пластического искусства собираются в одно время и в одном месте ради случая. Результат этого эксперимента индивидуален и непредсказуем для каждого (16+).
На фестивале выставка работ художников создаст пространство, где столкновение с искусством станет обыденным.
Первый день включает в себя:
- художественную выставку, состоящую из 7 инсталляций и перфомансов; их основа - случайные фразы, составленные по заявленному методу;
- перфомансы от участников;
- выступление музыкальных групп и DJ-сеты.
Второй день фестиваля будет насыщен лекториями о современном искусстве, мастер-классами по пластике, тексту и рисунку. В конце второго дня гостей фестиваля ожидает премьерный показ пластического спектакля «давно знакомый», созданного прямо во время фестиваля произведения самих его участников.
Подробнее о фестивале можно прочитать здесь.
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