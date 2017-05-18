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Новости /  Общество /  Культура  

В Самаре состоится большой мордовский фестиваль

18 мая 2017 10:14
93
В Самаре состоится большой мордовский фестиваль
Мероприятие пройдет в сквере на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской.

21 мая в Самаре пройдет XIX областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо».
Место проведения: сквер «Родина» на пересечении улиц Победы, Калинина и Воронежской. Начало в 11:00. Вход свободный.
В программе мероприятия: выступления детских и взрослых мордовских творческих коллективов Самарской области, выставки национальных блюд и декоративно-прикладного творчества, пишет Самру.ру.
Фольклорные, эстрадные и хореографические номера подготовят представители Самары, Тольятти, Отрадного, Сызрани, Шенталинского, Исаклинского, Похвистневского, Клявлинского, Кошкинского, Сергиевского, Челно-Вершинского, Красноярского, Борского, Нефтегорского, Кинель-Черкасского и других муниципальных районов Самарской области.

В фестивале также примут участие гости из Республики Мордовия - лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, фольклорно-этнографический ансамбль «Мерема», эстрадный исполнитель Олег Гангеев.
Мастер-класс по деревянной резьбе проведет Василий Ширманкин, член Союза художников России, преподаватель МОУ «Лицей № 43» Саранска. В рамках фестиваля также будет организована выставка-продажа книг на эрзянском и мокшанском языках, компакт-дисков с мордовскими народными песнями, сувенирной продукции.

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