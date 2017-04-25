В Самаре состоится XVII Фестиваль классического балета им. А. Шелест

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20 октября – 29 октября в Самаре пройдет XVII Фестиваль классического балета им. А. Шелест.В этом году программа фестиваля включает два гала-концерта и три балетных спектакля («Жизель», «Баядерка», «Спящая красавица». Откроется фестиваль большим гала-концертом с участием звезд мировой балетной сцены.Алла Шелест – одно из самых значительных имен в истории российского балета ХХ века. Почти 25 лет она танцевала на прославленной сцене Петербургского Государственного академического Мариинского (тогда Ленинградского им. Кирова) театра.