В Самаре состоится Весенний фестиваль оперного искусства

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С 9 по 23 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета состоится Весенний фестиваль оперного искусстваТрадиция проведения весеннего оперного фестиваля в Самаре зародилась в 1986 году. Этот масштабный проект поддержали выдающиеся деятели российской культуры: Михаил Швыдкой, Ирина Архипова, Владислав Пьявко и многие другие. Формат фестиваля сложился сразу и на протяжении десятилетия оставался неизменным. Программу составляли лучшие спектакли оперного жанра, входящие в репертуар театра. Наряду с мастерами самарской сцены в главных партиях выступают приглашенные гости – солисты ведущих театров России. Завершается фестиваль по традиции грандиозным гала-концертом.Перешагнув во второе десятилетие, фестиваль значительно окреп и возмужал. Расширение географии участников позволило ему выйти на международный уровень, а обретение тематической направленности повысило привлекательность для любителей классической музыки.Программа фестиваля:Открытие фестиваля – 9 апреля в 18:30Опера Дж. Россини «Севильский цирюльник»12 апреля в 18:30 (Малая сцена)Опера В. Моцарта «Волшебная флейта»16 апреля в 18:30Пасхальный концертI отделениеН. Римский-Корсаков. Увертюра «Светлый праздник»П. Чайковский. Торжественная увертюра «1812 год»II отделениеОпераП. Чайковского «Иоланта» (концертное исполнение)19 апреля в 18:30Опера Дж. Верди «Травиата»21 апреля в 18:30Опера А. Бородина «Князь Игорь»Закрытие фестиваля – 23 апреля в 18:30Гала-концерт