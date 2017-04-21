В Самаре состоится V Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова

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С 23 по 27 апреля в Самарском государственном институте культуры состоится V Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова.Выдающийся музыкант, талантливый пианист и дирижер, педагог и общественный деятель Савелий Орлов стал одним из основоположников профессионального музыкального образования в нашем регионе. Будучи незаурядной творческой личностью, он оставил заметный след в летописи культурной жизни Самары.В рамках V Международного конкурса-фестиваля состоятся:23 апреля в 16.00 - концерт-открытие конкурса-фестиваля25 апреля в 18.00 - концерт «Самарские композиторы – Савелию Орлову»27 апреля в 16.00 - гала-концерт лауреатов конкурса 2017 годаВ концертах примет участие сводный симфонический оркестр Самарского государственного института культуры и Самарского музыкального училища им. Д. Шаталова (под управлением художественного руководителя и дирижера заслуженного артиста РФ, профессора Виктора Дрожникова).С 24 по 26 апреля пройдут творческие соревнования по номинациям:• Оркестровые инструменты (струнные, духовые, ударные)• Дирижирование академическим хором• Ансамбли (всех направлений)