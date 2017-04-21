В Самаре состоится V Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова
21 апреля 2017 11:10
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С 23 по 27 апреля в Самарском государственном институте культуры состоится V Международный музыкальный конкурс-фестиваль имени Савелия Орлова.
Выдающийся музыкант, талантливый пианист и дирижер, педагог и общественный деятель Савелий Орлов стал одним из основоположников профессионального музыкального образования в нашем регионе. Будучи незаурядной творческой личностью, он оставил заметный след в летописи культурной жизни Самары.
В рамках V Международного конкурса-фестиваля состоятся:
23 апреля в 16.00 - концерт-открытие конкурса-фестиваля
25 апреля в 18.00 - концерт «Самарские композиторы – Савелию Орлову»
27 апреля в 16.00 - гала-концерт лауреатов конкурса 2017 года
В концертах примет участие сводный симфонический оркестр Самарского государственного института культуры и Самарского музыкального училища им. Д. Шаталова (под управлением художественного руководителя и дирижера заслуженного артиста РФ, профессора Виктора Дрожникова).
С 24 по 26 апреля пройдут творческие соревнования по номинациям:
• Оркестровые инструменты (струнные, духовые, ударные)
• Дирижирование академическим хором
• Ансамбли (всех направлений)
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