В Самаре шестой вечер французского кино

112

11 декабря пройдет шестой вечер французского кино в рамках фестиваля "Французская осень". Фильм "Прекрасный мир" (2015, режиссер Ж. Лопес-Кюрваль) или правильнее "Бомонд" рассказывает о девушке, которая обладает талантом шитью, благодаря богатой покровительнице, переезжает в Париж и знакомится с парижским бомондом. Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.Показ состоится 11 декабря в 19.00 в кинотеатре "Киновертикаль" (Московское шоссе, 17)