В Самаре шестой вечер французского кино
8 декабря 2017 09:43
112
11 декабря пройдет шестой вечер французского кино в рамках фестиваля "Французская осень". Фильм "Прекрасный мир" (2015, режиссер Ж. Лопес-Кюрваль) или правильнее "Бомонд" рассказывает о девушке, которая обладает талантом шитью, благодаря богатой покровительнице, переезжает в Париж и знакомится с парижским бомондом. Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 18+.
Показ состоится 11 декабря в 19.00 в кинотеатре "Киновертикаль" (Московское шоссе, 17)
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 декабря 2017 11:34
Ранее генерал-майор был представлен офицерам штаба армии. Социум
31
8 декабря 2017 10:14
Кроме того, самарцы могут оценить качество оказания государственных услуг с помощью бесплатного смс-сообщения. Социум
146
8 декабря 2017 09:51
Мероприятие состоится 9 ноября. Социум
105
Здравоохранение
8 декабря 2017 11:45
Это ушибы, переломы и растяжения. Здравоохранение
24
6 декабря 2017 16:34
1 декабря в столице Республики Татарстан состоялся X юбилейный Всероссийский форум службы крови, на котором традиционно собрались представители учреждений... Здравоохранение
175
6 декабря 2017 16:29
Она стала победительницей в номинации «Ветераны». Здравоохранение
257
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
457
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
639
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
514
Туризм
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
189
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
466
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
243
Образование
7 декабря 2017 14:41
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают... Образование
185
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
396
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
477
Культура
8 декабря 2017 09:43
Горожанам покажут фильм "Прекрасный мир". Культура
111
7 декабря 2017 11:44
Спектакли пройдут 9 и 10 декабря. Культура
182
7 декабря 2017 10:21
Выставка проходит в рамках фестиваля «Французская осень». Культура
189
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
302
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
363
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
473
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5433
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1983
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8882
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2655
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10373
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3031
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2415
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1634
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1994
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1889
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1588
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3219
Мероприятия