В Самаре сегодня пройдет День дружбы народов Гостей доставят бесплатные автобусы.
8 сентября 2018 11:17
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По традиции во вторые выходные сентября в Самаре празднуют День города. В честь 432-летия областной столицы самарцев и гостей ждет насыщенная программа. 8 сентября в ЭкоГраде «Волгарь» (Куйбышевский район, Софийская площадь, ул.Осетинская, 13) пройдет День дружбы народов, на котором выступят национальные коллективы и гости из разных регионов России (0+).
С 11:00 гостей ждет насыщенная развлекательная программа с концертом, розыгрышем призов и бесплатными интерактивными площадками. Будет работать «Веревочная туристическая полоса», батутные аттракционы, настольный футбол. Также пройдут спортивные мастер-классы, запланированы турниры по силе хвата, масс-рестлингу и перетягиванию каната. Детей развлекут аниматоры: устроят шоу мыльных пузырей, крио-шоу, бумажное мини-шоу, мастер-класс по аквагриму. Гости смогут сфотографироваться в специальных рамках и получить в подарок фотомагнит в качестве сувенира на память о празднике.
На интерактивной площадке «Все мы – Россия!» участники познакомятся с культурой, костюмами, музыкальными инструментами, декоративно-прикладным творчеством и кухней жителей региона, а также узнают о работе Дома дружбы народов Самарской области. Также Группа компаний «Амонд» проведет розыгрыш пяти iPhone Х. Завершится праздник этнодискотекой под ритмы танцевальных хитов на национальных языках регионов России.
От автостанции «Аврора» и площади Революции до «Волгаря» с 10:00 будут курсировать бесплатные автобусы – их можно будет узнать по афишам на корпусе, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Дильдина Светлана
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