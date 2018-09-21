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«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Белоруссии, Германии, Киргизии и других стран.
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В Самаре прошло закрытие XI кинофестиваля "Соль земли"

21 сентября 2018 14:25
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«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Белоруссии, Германии, Киргизии и других стран.
В четверг, 20 сентября, в Самарском театре оперы и балета состоялась торжественная церемония награждения победителей XI Всероссийского фестиваля документального кино «Соль земли», который проходил с 17 сентября.

«Да светит свет ваш пред людьми…» - под таким девизом в 2018 году самарский кинофестиваль собрал сценаристов, операторов, режиссеров России, Сербии, Белоруссии, Германии, Киргизии и других стран. Всех их объединяет желание рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для многих поколений.

«Для нашего города фестиваль стал визитной карточкой. Для молодых кинематографистов – это возможность заявить о себе. Маститые режиссеры и сценаристы могут почерпнуть здесь новые идеи и вдохновение. Надеюсь, фестиваль и в дальнейшем сохранит свои добрые традиции», - обратился к собравшимся первый заместитель Главы Самары Александр Карпушкин на церемонии закрытия.

В этом году в адрес фестиваля пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин, разделенных по пяти номинациям. Кроме победителя в каждой из них, жюри фестиваля определило обладателей наград от Губернатора Самарской области, Главы Самары, Самарской Губернской Думы, Почетных граждан Самарской области, приза зрительских симпатий, приза за честь и достоинство в профессии, за лучшую операторскую работу, а также Гран-при фестиваля.

Приз Губернатора за лучший фильм, направленный на «Утверждение Российской государственности», достался картине московского режиссера Николая Малецкого «Звёздное эхо Михаила Громова» - о драматичной судьбе выдающегося лётчика, совершившего перелет через Северный полюс в Америку.

Награду вручил врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

«Это фестиваль кино, которое максимально правдиво рассказывает о том, чем мы гордимся в нашей истории и что мы хотим взять с собой в будущее. Эта награда вручается фильмам, внесшим наибольший вклад в сохранение и развитие основ современной России. Они рассказывают о людях и событиях, которыми мы не только можем гордиться, но которые мы безусловно должны помнить», - отметил он.

Приз Главы Самары получила Марина Чувайлова - режиссер екатеринбургской студии «Урал-Синема» - за фильм «Батя». Это история Николая Козлова – тренера детской школы самбо «Уралмаш», который на протяжении 38 лет из уличных мальчишек воспитывает не просто спортсменов, но настоящих мужчин с сильным и волевым характером.

В этом году впервые был вручен приз Союза народов Самарской области «За вклад в укрепление дружбы народов». Награду получила картина режиссера Максима Самарина «Легенда Азанбека».

В конкурсе участвовали фильмы, отражающие и историю нашего города: картина молодого самарского автора Никиты Киселева о теплоходе «Кашгаръ» была отмечена призом зрительских симпатий.

Гран-при фестиваля получил документальный фильм московского режиссера Андрея Осипова "Восточный фронт". Фильм показывает войну глазами немецких солдат. Это рассказ о судьбоносной роковой ошибке выбора, который стал причиной самой жестокой войны за всю историю человечества.

Примечательно, что история картин-участников не ограничивается фестивальными показами. С прошлого года в школьной программе появился «Документальный урок» - фильмы из архива фестиваля «Соль земли» смотрят и обсуждают учащиеся Самарской области. Пятеро самарских школьников в этом году получили награды за лучшие эссе о фильмах, показанных на прошлом фестивале, передает пресс-служба горадминистрации. 
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