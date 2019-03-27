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В Самаре прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников культуры России и Международного Дня театра

27 марта 2019 17:38
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Сегодня чествовали тех, кто своим трудом делает культурную жизнь в городе насыщенной и разнообразной. Благодаря труду творческого сообщества о Самаре знают не только в России, но и далеко за её пределами.
В Самарском академическом театре драмы им. М. Горького прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников культуры России.

Сегодня чествовали тех, кто своим трудом делает культурную жизнь в городе насыщенной и разнообразной. Благодаря труду творческого сообщества о Самаре знают не только в России, но и далеко за её пределами. Многие сотрудники отмечены федеральными и региональным наградами. На сегодня в Самаре 32 творческих специалиста муниципальной сферы культуры носят почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а также пять заслуженных работников культуры Самарской области.

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова зачитала приветственный адрес от имени главы города Елены Лапушкиной.

«Сегодня в сфере культуры происходит много позитивных изменений. Самарская область вошла в национальный проект «Культура», и наши муниципальные учреждения ждут значительные изменения: у нас появятся новые музейные экспозиции, музыкальные инструменты и оборудование, запланирована реконструкция кинотеатра «Россия» и создание новых современных библиотек. Уверена, что участие в национальном проекте позволит придать новый импульс культурному пространству нашего города!
Я искренне благодарю вас за ежедневный труд и неоценимый вклад в сохранение и развитие культурных ценностей нашей страны и региона!», - отметила глава городского округа Самара Елена Лапушкина.

Торжественная церемония награждения работников культуры прошла в Международный день театра. Стоит отметить, что впервые на одной сцене встретились представители сразу 17 самарских театров - все они получили благодарности от Администрации Самары. Также дипломами Министерства культуры Самарской области, Думы городского округа Самара были отмечены лучшие сотрудники самарских библиотек, музеев, музыкальных школ, домов культуры, участники коллективов художественной самодеятельности.

Напомним, 2019 год Указом Президента Владимира Владимировича Путина объявлен Годом театра в России. Самару ждёт множество фестивалей и культурных открытий. Интерес к театральному искусству у самарцев постоянно растет, а творческое сообщество радует благодарную публику яркими премьерами.

«В этот день профессиональный праздник отмечают все, кто своим трудом сохраняет непреходящие ценности, способствует развитию культурного и духовного богатства нашего города, региона, всей страны. Мы с вами служим самому благому, самому чистому и светлому делу – это воспитание человека. Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд», - отметила руководитель Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара Татьяна Шестопалова.

«Труд артиста каждодневный, изматывающий и многие не выдерживают. Но, когда ты выходишь на сцену, всё это приходит к общему знаменателю. Обмен энергией со зрительным залом – без этого нельзя существовать и все трудности уходят на второй план», - говорит Ирина Сидоренко, художественный руководитель Самарского молодёжного драматического театра «Мастерская», передает пресс-служба горадминистрации. 
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