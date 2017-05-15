В Самаре прошел Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!»

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15 лет в Самарском регионе проводится фестиваль и конкурс «Виват, Баян!». Являясь значимой частью фестиваля, конкурс приобретает всё больше поклонников: его участниками становятся гости из дальнего и ближнего зарубежья: Китая,Казахстана, Украины, Сербии. Благодаря престижности и узнаваемости конкурса ежегодно в Самару съезжаются самые талантливые молодые музыканты, чтобы побороться за призовые места.«Идея этого проекта, зародившаяся в 2002 году в Самаре, теперь приобрела иной масштаб, - говорит художественный руководитель конкурса и фестиваля «Виват, Баян!» Войтенко. - Первоначальная задумка была привозить в наш регион самобытных артистов, мастеров баянного искусства, чтобы познакомить с ними самарскую публику. Затем мы решили организовать музыкальное состязание для талантливой молодежи. Сначала конкурс был Поволжский, потом Всероссийский. И я рад сообщить, что с этого года наступила новая веха в истории проекта: теперь у него объединённое название Международный конкурс-фестиваль «Виват, Баян!».Более сотни заявок поступило для участия в конкурсе 2017 года, судило выступления высокопрофессиональное жюри, состоящее из музыкантов и преподавателей баянного искусства из Италии, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Самары. В эти дни в отеле «Бристоль-Жигули», проходили конкурсные прослушивания, выставка баянов, а также мастер-класс и творческая встреча с участием представителей судейской коллегии.14 мая в Самарской государственной филармонии прошел гала-концерт «Концерт премьер», где прозвучали вокальные и инструментальные новинки, сообщает пресс-служба облправительства.