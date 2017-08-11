В Самаре пройдут концерты музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца – 2017»
11 августа 2017 15:21
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В рамках V ежегодного музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца – 2017» будут представлены новые программы в исполнении уже полюбившихся горожанам молодежных фолк-ансамблей Самарской филармонии, молодых солистов Самарского академического театра оперы и балета, творческих самодеятельных коллективов и профессиональных музыкантов в различных жанрах: вокальное, инструментальное и хореографическое творчество.
Также посетителям предложат станцевать и сыграть в музыкальную викторину, а самые активные получат ценные подарки от партнеров фестиваля.
Программой V ежегодного музыкального фестиваля «Открытое небо – открытые сердца – 2017» предусмотрены следующие мероприятия:
- 18.08.2017 - II очередь набережной реки Волга, Маяковский спуск;
- 19.08.2017 - ПКиО «Молодежный»;
- 20.08.2017 - II Очередь набережной реки Волга, у бассейна ЦСК ВВС;
- 22.08.2017 - ПКиО им. 30-летия Победы;
- 25.08.2017 - III очередь набережной реки Волга, Ленинградский спуск;
- 26.08.2017 - ПКиО «им. Щорса»;
- 01.09.2017 - ПКиО им. 50-тилетия Октября;
- 02.09.2017 - II Очередь набережной реки Волга, у бассейна ЦСК ВВС.
В один день проходит два концерта. Начало концертов - в 17:00 и 18:00, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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