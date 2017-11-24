В Самаре пройдет пятый вечер французского кино

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27 ноября пройдет пятый вечер французского кино в рамках фестиваля "Французская осень". Фильм "Воспоминания" (2014г, реж. Жан-Поль Рув, 12+), главным героем которого является студент Ромэн, рассказывает сразу о трех поколениях и об их волнениях, напоминает о быстротечности времени и необходимости воплощать мечты здесь и сейчас. В этом фильме вы также увидите современный Париж и прекрасную природу Нормандии и Бретани. Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 12+.Показ состоится 27 ноября в 19.00 в кинотеатре "Киновертикаль" (Московское шоссе, 17), сообщает Альянс Франсез Самара.