В Самаре пройдет премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча»

85

17 февраля в 11.00 во Дворце Культуры им. В.Я. Литвинова (пр. Кирова, 145) состоится премьера музыкального спектакля «Приключение футбольного мяча». Детский музыкальный театр «Задумка» представит зрителям постановку на футбольную тему.В хореографических зарисовках задействованы более 200 исполнителей от 11 до 23 лет. На языке танца ребята расскажут зрителям спектакля об истории футбола и познакомят их с культурой и национальным колоритом стран, которые принимали Чемпионаты мира по футболу FIFA разных лет.«Путешествие футбольного мяча» начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории Чемпионат мира по футболу FIFA, а завершается в России, которой в 2018 году предстоит принять следующее мировое первенство. Кроме уругвайского народного танца и любимой всеми русской народной «Калинки», будут исполнены итальянский танец «Тарантелла», танец «Чирлидеры» и многие другие.Кульминацией спектакля станет своеобразный флэш-моб, в который юные артисты планируют вовлечь всех зрителей, чтобы они почувствовали себя настоящими футбольными болельщиками.