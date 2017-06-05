В Самаре пройдет музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета

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6 июня состоится Открытие Седьмой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета в Самарской областиВ 18:00 в Концертном зале филармонии состоится торжественная церемония открытия Седьмой музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета (6+), которая традиционно проводится при поддержке Правительства Самарской области. В мероприятии примет участие министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.На официальном открытии участники выступят совместно с Академическим симфоническим оркестром Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста России Михаила Щербакова.От школ искусств Самарской области в Академии примут участие 47 человек из городских округов Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, Чапаевск и более 20 человек из 13 стран СНГ и Балтии. Участники представлены по специальностям Фортепиано, Скрипка/альт, Виолончель, Кларнет/саксофон Флейта, Классическая гитара.Мастер-классы будут проходить в Самаре с 5 июня на базах ДЦМШ (ул.Куйбышева, 118/120), ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича (ул. Чапаевская, 80), ДМШ № 12 (ул. Пионерская, 6). В городе Новокуйбышевск мастер-классы пройдут в ДМШ им. Ю.А. Башмета (ул. Чернышевского, 24) и Дворце культуры (площадь Ленина, 1).Для участия в Академии приглашены 9 прославленных музыкантов мира.В рамках Седьмой музыкальной академии с 8 по 10 июня пройдут концерты преподавателей и учеников Академии.Официальная церемония закрытия Академии состоится 11 июня на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1, правое крыло).