В Самаре пройдет концерт «Русский музыкальный гений», посвященный 215-летию со дня рождения М.И. Глинки

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1 июня исполняется 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, основоположника русской музыкальной культуры, значение и творчество которого не «смеркнут во мгле веков».Целью мероприятия является привлечение внимания общественности к духовному богатству русской музыкальной культуры и её роли в художественно-эстетическом и нравственном воспитании человека.Творческие коллективы и учащиеся-солисты школы подготовили большой праздничный концерт, состоящий из произведений Михаила Глинки и русской народной музыки.В праздничном концерте примут участие творческие партнеры школы: Самарский академический театр оперы и балета, Самарский театр юного зрителя «СамАрт», Самарская организация Союза композиторов России, Самарское региональное отделение Союза писателей России, Самарский государственный институт культуры, передает пресс-служба горадминистрации.