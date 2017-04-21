В Самаре пройдет концерт, посвященный Международному дню цыган

160

26 апреля 2017 года в Доме культуры «Луч» (МБУК г.о. Самара «Дом культуры пос. Зубчаниновка», ул. Александра Невского, 95) общественная организация «Цыганская национально-культурная автономия г.о. Самара», при поддержке администрации г.о. Самара и ГКУ СО «Дом дружбы народов», проводит межнациональный концерт, посвященный Международному дню цыган. Начало в 17:00.На праздник приглашены ценители цыганской культуры, представители органов государственной власти и национальных общественных объединений Самарской области.В праздничном концерте примут участие цыганский ансамбль «Бахт» (художественный руководитель — Марина Ефимова), исполнительница цыганских песен и художественный руководитель ансамбля «Русский Стиль» Венера Яхина, творческие коллективы национальных общественных объединений и многие другие.В Самарской области, по данным переписи 2010 года, проживает 4,9 тысяч цыган. Меры по интеграции цыган в российский социум — важная составная часть реализации государственной национальной политики в нашем регионе. Активно работает «Цыганская национально-культурная автономия г.о. Самара», которая оказывает правовую помощь цыганскому населению региона. Творческие цыганские коллективы неизменно участвуют в областных и городских межнациональных мероприятиях, сообщает Портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ – РОССИЯ!».