В Самаре пройдет итоговая выставка народного творчества «Рождённые в сердце России»

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Посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев.



9 февраля 2017 года в 14.00 в Самарском областном историко-краеведческом музее им. П.В. Алабина (ул. Ленинская, 142) состоится открытие Итоговой выставки изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области в рамках IV Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России».



Фестиваль стал ярким и любимым событием для жителей нашей губернии. Организаторы посвятили Фестиваль Году Российского кино, который был объявлен в 2016 году.

Мастера, принявшие участие в выставке, раскрыли эту тему через призму народного искусства, соединив традиции и современность, отпустив свою фантазию в мир синематографа.



Посетители увидят работы, представляющие образы узнаваемых киногероев, а сама выставка – это символические кинопробы для предметов, достойных стать антуражем для киносказки, в лучших традициях отечественного кинематографа.

На отборочный тур поступило более 700 работ. Эксперты оценивали работы, исходя из трех номинаций: «Традиционные народные художественные ремесла и промыслы Самарской области», «Современное декоративно-прикладное творчество», «Изделия и работы на популярные темы российского кинематографа». Были отобраны наиболее интересные изделия, выдержавшие проверку по различным критериям. Именно они представлены на выставке.



В рамках выставки будут проходить мастер-классы по лозоплетению, кубовой набойке, ткачеству, гончарству и другим видам традиционного и современного декоративно-прикладного творчества.

Выставка изделий декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области «Рождённые в сердце России» продлится с 9 по 18 февраля 2017 года.





