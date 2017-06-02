В Самаре пройдет городской праздник «Пушкинский день России»

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6 июня в 10:00 в сквере им. А.С. Пушкина состоится городской праздник «Пушкинский день России».В этом году программой празднования заявлено:- работа интерактивных площадок;- познавательные и развлекательные мероприятия, организованные сотрудниками муниципальных библиотек;- творческие мастер-классы по изобразительному и прикладному искусству;- фотосессия гостей с костюмированными персонажами сказок;- викторины по сказкам А.С. Пушкина и конкурсные программы;- выставка художественных работ воспитанников детских школ искусств;- перед памятником А.С. Пушкину - концертная программа с участием творческих коллективов и солистов детских музыкальных школ, лауреатов международных музыкальных конкурсов;- выступление иностранцев – студентов Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, которые представят вниманию слушателей свои любимые стихи великого русского поэта.