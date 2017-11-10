В Самаре пройдет четвертый вечер французского кино

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13 ноября пройдет четвертый вечер французского кино в рамках фестиваля "Французская осень".Анимационный фильм "Картина" будет интересен не только детям, но и их родителям, в особенности любителям искусства, поскольку представляет собой философское размышление с прекрасной игрой цвета и форм о создателе художественного произведения и его персонажах. Фильм будет показан на французском языке с русскими субтитрами. Возрастное ограничение 6+.Показ состоится 13 ноября в 19.00 в кинотеатре "Киновертикаль" (Московское шоссе, 17).