В Самаре пройдет XXI областной чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»

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Мероприятие организуют Министерство культуры Самарской области, Администрация г. о. Самара, ГКУ СО «Дом дружбы народов» и региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение»).Цели и задачи фестиваля: сохранение и возрождение чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев; повышение профессионального уровня руководителей коллективов художественной самодеятельности; торжественное награждение победителей областных конкурсов.«Кер сари» — это праздник осеннего урожая, уходящий корнями в давние времена, когда после уборочных работ чуваши пекли хлеб из зерна нового урожая, варили пиво из свежего хмеля, созывая в гости близких и родных.В мероприятии примут участие общественные организации, чувашские фольклорные коллективы Самары и области, представители власти и культурной общественности.Программой заявлено:- фольклорный фестиваль-конкурс;- выставка-конкурс чувашских национальных блюд;- выставка декоративно-прикладного творчества;- выставка изобразительного искусства;- фотовыставка, посвященная чувашским национально-культурным мероприятиям;- награждение победителя областного конкурса «Чувашская женщина года – 2018»;- награждение победителей областного конкурса «Играй, гармонь – 2018»;- награждение победителя областного конкурса «Лучший сельский Дом культуры Самарской области в деле сохранения чувашской культуры в 2018 году»;- выступление профессиональных артистов, дискотека.Также на областном ежегодном чувашском фольклорном фестивале будут определяться коллективы для участия на Всечувашском национальном празднике «Акатуй – 2019», который пройдет в г. Чебоксары 22 – 25 июня 2019 года.Критерии оценок жюри фольклорного фестиваля-конкурса:- исполнительское мастерство (артистизм, дикция и др.);- режиссура выступления (постановка);- традиционность (достоверность) костюмов участников;- музыкальное сопровождение;- народная хореография;- сольное исполнение;- зрительские симпатии;- лучший печатный сценарий на русском и чувашском языках (содержание и оформление).Победителям и призерам фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки. Коллективу, занявшему первое место, вручается диплом, памятный подарок и право поездки в Чебоксары.Обязательным условием для всех коллективов на фестивале является участие в конкурсе национальных блюд.Критерии оценки блюд чувашской национальной кухни:- сервировка стола;- оформление меню;- сложность приготовления;- смысловое значение представленных обрядовых блюд;- вкусовые качества.Победителям вручаются дипломы, памятные подарки.Критерии оценки участников выставки декоративно-прикладного творчества, изобразительного искусства и участников фотовыставки:- художественное и техническое мастерство в выбранном жанре;- самобытность и оригинальность исполнения;- оригинальность цветового и композиционного решения в работе.Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации