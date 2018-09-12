В Самаре пройдет VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга»

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В фестивале принимают участие профессиональные театры кукол со спектаклями по мотивам народных сказаний, эпосов, по произведениям национальной литературы, ориентированными на зрительскую аудиторию от 5 лет и старше. Среди множества театральных форумов фестиваль «Радуга» четко определил свое содержание – национальная драматургия.В рамках программы выступят 12 театров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе из Японии, Индии, Болгарии, Белоруссии, Ингушетии, Чечни и Татарстана.VII Международный фестиваль национальных театров кукол «Радуга» будет проводиться на трех театральных площадках Самары: малой сцене Самарского академического театра оперы и балета (пр. Куйбышева, 1), в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» (ул. Льва Толстого, 109) и театре «Актерский дом» (ул. Вилоновская, 24).Программа фестиваля:15 сентября в 10:30 и 13:00, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «УМКА» В. Климчук (театр «Северная сцена», Россия, Новый Уренгой);16 сентября в 10:30 и 13:00, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Волшебная лампа Аладдина» А. Чупин (Донецкий республиканский академический театр кукол);17 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Повесть о Дионисии-иконнике» Д. Войдак, О. Жюгжда (Вологодский областной театр кукол «Теремок»);17 сентября в 12:00 и 14:30, театр «Актерский дом» – спектакль «Водяная» («Су анасы») Г. Тукай, инсц. З. Хуснияра (Татарский государственный театр кукол «Экият»);18 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Сказка про маленькую старушку» А. Лаптинская (Гомельский государственный театр кукол, Республика Беларусь, Гомель);18 сентября в 12:00 и 14:30, Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – спектакль «О Раме» (Каткатский траст кукольных искусств, Индия, Нью Дели);18 сентября в 12:00 и 14:30, театр «Актерский дом» – спектакль «Солдат и ведьма» Е. Сперанский (Чеченский государственный театр юного зрителя);19 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Честное имя барона Мюнхгаузена» С. Дрожко (Самарский областной театр кукол);19 сентября в 12:00 и 14:30, Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – спектакль «Рыбак и золотая рыбка» Т. Попова-Лазарова (Театр Аладдина, Болгария, София);19 сентября в 12:00 и 14:30, театр «Актерский дом» – спектакль «Когда падает снег» Н. Каурсар (Ингушский государственный театр юного зрителя);20 сентября в 12:00 и 14:30, малая сцена Самарского академического театра оперы и балета – спектакль «Золотой цыпленок» В. Орлов (Набережночелнинский государственный театр кукол);20 сентября в 12:00 и 14:30, Самарский театр юного зрителя «СамАрт» – спектакль «Куросоло III «Хатенаши» Х.Окамото («genre:Gray», Япония, Токио), передает пресс-служба облправительства.