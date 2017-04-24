В Самаре пройдет II Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой»

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29, 30 апреля в Самаре в духовно-просветительском центре «Кириллица» (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 260а) состоится II Межрегиональный фестиваль хоровой музыки «Пасха над Волгой». Фестиваль приурочен к дню святых Жен-Мироносиц как вселенского женского праздника.Планируется, что в фестивале примут участие 28 коллективов (порядка 500 человек) из Самарской, Брянской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской областей и Татарстана, представляющих полупрофессиональные, профессиональные коллективы, учебные хоры музыкальных и музыкально-педагогических училищ, колледжей и ВУЗов, духовных учебных заведений, женские, мужские и смешанные хоры, в том числе фольклорные ансамбли.Фестиваль пройдет в два этапа. 29 апреля состоится его открытие, мастер-класс от ведущего хормейстера области и марафон хоров, который продолжится и 30 апреля. Завершится мероприятие заключительным гала-концертом. В программе выступлений коллективов богослужебные пасхальные произведения, исполняемые a capella. Также будут исполняться духовные стихи, псалмы, религиозные канты, обработки народных и военно-патриотических песен, фрагменты месс и реквиемов, русская и европейская классическая хоровая музыка, сочинения современных композиторов.Организатором мероприятия выступает Самарская Митрополия Русской Православной Церкви. Основными целями являются сохранение и приумножение ценностей традиционной православной культуры, духовное и нравственное воспитание молодежи, повышение исполнительского уровня коллективов и поиск новых творческих возможностей. В числе задач фестиваля знакомство с русской певческой культурой широкой публики, выявление и поощрение лучших творческих коллективов, пропагандирующих традиции русской православной культуры, обмен опытом различных регионов страны.