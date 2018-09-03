В Самаре проходит Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка»

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С 1 сентября начала свою работу лаборатория молодой режиссуры, которая является неотъемлемой частью программы «Репки». Четверо режиссёров за четыре дня должны будут создать экспресс-спектакли по современным пьесам. Участники лаборатории этого года – выпускники двух театральных вузов Москвы и Санкт- Петербурга – РИТИ (ГИТИС) и РГИСИ (СПбГАТИ). Ученицы Сергея ЖеновачаНадя Кубайлат и Яна Селезнева будут работать над пьесами «Четвертый богатырь» Р. Белецкого и «Девятый выпуск» Е. Исаевой. Выпускники мастерской Вениамина Фильштинского Ярослав Рахманин и Петр Чижов ставят на лаборатории пьесы «Про того, который ходил страху учиться» и «Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает». Показы лаборатории зрителям пройдут 5 и 6 сентября в 12:00 и 14:00.Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Тольятти. Московский областной государственный театр кукол представит спектакль для самых маленьких «Чудо-радуга». Это постановка для самых чистых и открытых к восприятию чудес зрителей, для тех, кто еще слышит шёпот ветра, понимает язык птиц и видит солнечные лучи. Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой (г. Москва) привозит в Самару «Черное молоко, или Экскурсию в Освенцим». Спектакль о важности исторической памяти в тот самый период, когда юношеский максимализм находятся на пике. В постановке режиссера Т. Михайлюк для немецкого подростка Томаса, отправившегося с классом на экскурсию в Освенцим, сухие цифры из учебника превращаются в реальные судьбы. Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова покажет на «Золотой репке» «историю одной жизни» «Какзакалялась сталь» режиссера Михаила Чумаченко.Хозяева – самартовцы – на фестивале сыграют свой детский спектакль «Сказки Пушкина» (режиссеры – Татьяна Наумова и Павел Самохвалов).«Золотая репка» - неконкурсный фестиваль, но всю программу форума – лабораторную и фестивальную - отсматривает и обсуждает группа экспертов, в которую войдут Михаил Бартенев (драматург, руководитель лаборатории молодой режиссуры, г. Москва), Олег Лоевский (руководитель лаборатории молодой режиссуры, директор фестиваля «Реальный театр», г. Екатеринбург), театральные критики Владимир Спешков (г. Челябинск), Сергей Гогин (г. Ульяновск) и другие специалисты театра, передает пресс-служба облправительства.