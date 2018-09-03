В Самаре проходит Всероссийский фестиваль-лаборатория театров для детей и молодежи «Золотая репка»
3 сентября 2018 16:51
129
С 1 сентября начала свою работу лаборатория молодой режиссуры, которая является неотъемлемой частью программы «Репки». Четверо режиссёров за четыре дня должны будут создать экспресс-спектакли по современным пьесам. Участники лаборатории этого года – выпускники двух театральных вузов Москвы и Санкт- Петербурга – РИТИ (ГИТИС) и РГИСИ (СПбГАТИ). Ученицы Сергея Женовача
Надя Кубайлат и Яна Селезнева будут работать над пьесами «Четвертый богатырь» Р. Белецкого и «Девятый выпуск» Е. Исаевой. Выпускники мастерской Вениамина Фильштинского Ярослав Рахманин и Петр Чижов ставят на лаборатории пьесы «Про того, который ходил страху учиться» и «Папа уходит. Мама врет. Бабушка умирает». Показы лаборатории зрителям пройдут 5 и 6 сентября в 12:00 и 14:00.
Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Тольятти. Московский областной государственный театр кукол представит спектакль для самых маленьких «Чудо-радуга». Это постановка для самых чистых и открытых к восприятию чудес зрителей, для тех, кто еще слышит шёпот ветра, понимает язык птиц и видит солнечные лучи. Театриум на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой (г. Москва) привозит в Самару «Черное молоко, или Экскурсию в Освенцим». Спектакль о важности исторической памяти в тот самый период, когда юношеский максимализм находятся на пике. В постановке режиссера Т. Михайлюк для немецкого подростка Томаса, отправившегося с классом на экскурсию в Освенцим, сухие цифры из учебника превращаются в реальные судьбы. Тольяттинский драматический театр «Колесо» им. Г.Б. Дроздова покажет на «Золотой репке» «историю одной жизни» «Как
закалялась сталь» режиссера Михаила Чумаченко.
Хозяева – самартовцы – на фестивале сыграют свой детский спектакль «Сказки Пушкина» (режиссеры – Татьяна Наумова и Павел Самохвалов).
«Золотая репка» - неконкурсный фестиваль, но всю программу форума – лабораторную и фестивальную - отсматривает и обсуждает группа экспертов, в которую войдут Михаил Бартенев (драматург, руководитель лаборатории молодой режиссуры, г. Москва), Олег Лоевский (руководитель лаборатории молодой режиссуры, директор фестиваля «Реальный театр», г. Екатеринбург), театральные критики Владимир Спешков (г. Челябинск), Сергей Гогин (г. Ульяновск) и другие специалисты театра, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
3 сентября 2018 19:04Наиль Нугманов: "Думаю, на форуме по стратегии региона мы увидим итоговые документы"
Наиль Нугманов был модератором одной из секций на сессии "Сбережение народа", посвященной улучшению качества медицинской помощи в регионе. Социум
36
3 сентября 2018 18:38
Ожиданиями от мероприятия поделился первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов. Социум
53
3 сентября 2018 18:23
В День города 9 сентября посещение всех муниципальных и областных музеев Самары будет бесплатным. Социум
82
Здравоохранение
3 сентября 2018 15:19
Подведены итоги третьего Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Здравоохранение
101
1 сентября 2018 13:20
В эксперименте приняло участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Здравоохранение
368
31 августа 2018 14:05
Прием взрослого населения будет проводиться по предварительной записи. Здравоохранение
186
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
128
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
830
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
1067
Туризм
30 августа 2018 09:39
На первом месте Рейтинга Суздаль. Туризм
223
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
387
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
359
Образование
3 сентября 2018 18:45
Более двух тысяч студентов поступили в этом году в СамГТУ, для них на набережной была подготовлена обширная программа, которая должна была представить всю... Образование
50
3 сентября 2018 18:00
С самого утра на Полевом спуске самарской набережной работали интерактивные площадки факультетов и студенческих организаций. Образование
77
3 сентября 2018 13:07
С началом нового учебного года студентов поприветствовал Дмитрий Азаров. Образование
133
Культура
3 сентября 2018 16:51
Участниками короткой фестивальной программы «Золотой репки» в этом году стали театры из Москвы и Толь Культура
128
3 сентября 2018 12:12
Авторами скульптурной композиции являются самарские архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы. Культура
178
3 сентября 2018 11:28
В программе открытия примут участие самарские playback-театры «Просто вместе» и «Амальгама». Культура
171
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
191
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1168
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1383
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
352
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
867
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1512
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1041
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1904
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1667
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
360
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1283
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
892
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
981
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
976
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
720
Мероприятия