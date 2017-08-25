В Самаре появилась ещё одна уличная библиотека

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Уличная библиотека установлена на Аллее памяти (пересечение улиц Московское шоссе и Мичурина) и уже привлекает к себе посетителей.Правила пользования такой библиотекой: взял книгу, после прочтения вверни на место или положи взамен другую, сообщает группа "Центр чтения".