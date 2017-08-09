В Самаре покажут фильм ТАМТАМ: Музыка смутного времени
9 августа 2017 10:44
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12 августа в 20:00 в Самарском литературном музее пройдет премьера кинопоказа документального фильма о первом музыкальном клубе в России, в котором за пять лет его жизни играли: Химера, Нож для фрау Мюллер, Markscheider Kunst, Король и Шут, The Пауки, Пупсы, Пилот, Маррадеры, Бироцефалы, Сказы Леса, Бычий Цепень, Tequilajazzz, ПТВП, Spitfire, Джан ку, Кенгуру, Карибасы, Dolphins, Кирпичи, АУ, Трутни, Машнин, Хулиганы и многие другие…. Это история о музыке смутного времени. О дерзких и громких девяностых. О поколении артистов, которое пыталось найти новый музыкальный язык, в умершей и заново переродившейся стране.
CAST: Всеволод Гаккель, Алексей Михеев, Ганс Люгер, Сергей Ефременко, Виктор Сологуб, Серафим Макангила, Александр Танкович, Илья Никитин, Георгий Соколов, Филипп Сологуб, Александр Скворцов и другие...
Режиссер/продюссер: Иван Бортников Операторы: Александра Валуева, Влад Куракин, Зоя Петрова, Николай Резниченко, Дарья Казанцева Арт: Милан Карагяур Производство: Хрущевка.орг
Продолжительность: 1 час 53 мин
Стоимость: 150 р./чел.
Возраст: 18+
Тел. 332-11-22
Адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, 155
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