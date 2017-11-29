В Самаре открывается выставка «Павел Филонов» из собрания Государственного Русского музея

4

Выставочный проект Государственного Русского музея и Самарского областного художественного музея «Павел Филонов» – это первая в Самаре монографическая выставка одного из столпов русского авангарда (наряду с К. Малевичем и В. Кандинским). Павел Николаевич Филонов (1883-1941), посвятивший жизнь выработке своего собственного оригинального метода живописи, признан и любимискусствоведами, но мало знаком широкой публике в силу господствовавшей в советскую эпоху жесткой цензуры.Выставка охватывает все периоды творчества художника. Здесь представлено 19 произведений живописи и 12 графических работ,демонстрирующих эволюцию взглядов и специфику художественного мышления «живописца незримого» Павла Филонова.Государственный Русский музей является практически единственным в мире обладателем работ художника: в 1977 году 300 произведений живописи и графики художника принесла в дар Русскому музею его сестра Евдокия Николаевна Глебова.На выставке представлены как выполненные в традиционной стилистике портреты (Е.Н. Глебовой, урожденной Филоновой, зятя художника – А.Ф. Азибера с сыном), так и произведения, в которых художник выступает новатором – создателем нового «аналитического искусства». В этих работах он раскрывает закономерности энергетической структуры Вселенной, где на атомарном уровне вибрируют органические формы («Человек на мозаичном фоне», «Волчонок», «Козел» и др.). В экспозицию также вошел эскиз-вариант знаменитой картины Филонова 1913 года «Пир королей» (1912).Павел Филонов – самый необычный из русских авангардистов, нищий аскет и фанатик, разработавший собственную философию «аналитического искусства», по которой в любом, даже самом миниатюрном карандашном рисунке, должна присутствовать вся Вселенная. Филонов считал, что цель художника – изображать не лицо человека, а его мышление и психологию, найти, исследовать и беспристрастно зафиксировать механизм устройства Вселенной. Он рисовал формулы (весны, буржуазии, интервенции) – формулы явлений, написанныекрасочными символами и знаками, открывающими истинную сущность предмета. Главный принцип его аналитического искусства –организм картины должен расти, как растет все живое в природе.Мастер воспринимал свой художественный труд как высшую миссию и принципиально не желал продавать свои работы, считая, что они должны быть достоянием народа, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pobedpix.com