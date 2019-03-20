В Самаре открывается выставка «Артефакт» молодого самарского художника

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В Самаре открывается выставка «Артефакт» молодого самарского художникаВ Strelkahall (Вилоновская, 30) 23 марта в 19.00 открывается выставка «Артефакт» молодого самарского художника. Автор исследует проблему культурного облика Самары. Как вывески объявлений, граффити влияют на целостное восприятие городского пространства и на его жителей. На выставке представлены «городские артефакты» в виде фотографий и инсталляций.Владислав Андреев таким образом описывает своей проект: «Артефакт - созданный руками человека объект, который имеет определеннуюкультурно-историческую ценность. Он характеризует среду, внутри которой мы существуем, и которая помогает нам исследовать самих себя. Китчевые вывески, вандалистские надписи, живописная текстура ржавых труб и многое другое - это те артефакты, которые чаще всего формируют визуальный облик не только большинства городов постсоветского пространства. Целью проекта является прежде всего отобразить тот продукт коллективного и неосознанного творчества, с которым мы ежедневно сталкиваемся как на улице, так и вне ее».Молодой самарский художник Владислав Андреев получил образование по дизайну, воспитанник фотошколы «Самара». Выставлял свои работы на выставке «Самарский взгляд», учился в школе современного искусства «Quadro» и представлял свои работы на выставке «Новыехудожники» в художественной галерее Виктория, передает пресс-сслужба департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.