В Самаре открылся фестиваль документального кино «Соль Земли»

89

Мастера кино и начинающие документалисты встретились на самарской земле, где в ближайшие дни будут показаны лучшие картины из разных государств о людях, чей жизненный опыт является примером для многих поколений — на этих героях и держится вся наша жизнь.На торжественной церемонии открытия фестиваля гостей, участников и организаторов от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. «За годы существования фестиваль «Соль земли» стал неотъемлемой частью культурного пространства Самарской области. Благодаря дружеской, творческой атмосфере, царящей на фестивальных площадках, наш регион пополняется новыми культурными связями, прочно соединяющими Самарскую область с разными уголками России, ближнего и дальнего зарубежья», — в частности, говорилось в приветствии.Напомним, учредителем и организатором фестиваля, проводимого с 2008 года, является «Поволжский историко-культурный фонд». В оргкомитет фестиваля входит «Клуб почетных граждан Самарской области». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Главной площадкой фестиваля традиционно стал центр российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой, кинопоказы и творческие встречи также пройдут в Историческом парке «Россия – Моя история».В адрес фестиваля «Соль Земли» пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин, разделенных по пяти номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Много фильмов о традициях и культуре разных народов. В этом году совместно с Домом дружбы народов Самарской области принято решение об учреждении приза за лучший фильм по этой теме.Помимо конкурсных показов фестиваль – это творческие встречи. Так, уже в первый фестивальный день зрители смогли задать свои вопросы Народному артисту России Игорю Скляру и вместе исполнить любимые песни. Впереди – знакомство с легендой кинематографа, настоящим «киноиндейцем всех времен», сербским актером и каскадером Гойко Митичем.Также пройдут творческие встречи со студенческой и преподавательской аудиторией, где ребята пообщаются с авторами картин. Участники фестиваля представят свои фильмы в Самарском университете, Поволжском государственном колледже, лицее государственной службы и правоохранительных органов, гимназии №133 имени Героя социалистического труда М.Б. Оводенко, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Самарском государственном институте культуры и других учебных заведениях Самары.