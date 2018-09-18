В Самаре открылся фестиваль документального кино «Соль Земли»
18 сентября 2018 15:52
89
Мастера кино и начинающие документалисты встретились на самарской земле, где в ближайшие дни будут показаны лучшие картины из разных государств о людях, чей жизненный опыт является примером для многих поколений — на этих героях и держится вся наша жизнь.
На торжественной церемонии открытия фестиваля гостей, участников и организаторов от имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. «За годы существования фестиваль «Соль земли» стал неотъемлемой частью культурного пространства Самарской области. Благодаря дружеской, творческой атмосфере, царящей на фестивальных площадках, наш регион пополняется новыми культурными связями, прочно соединяющими Самарскую область с разными уголками России, ближнего и дальнего зарубежья», — в частности, говорилось в приветствии.
Напомним, учредителем и организатором фестиваля, проводимого с 2008 года, является «Поволжский историко-культурный фонд». В оргкомитет фестиваля входит «Клуб почетных граждан Самарской области». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Самарской области и администрации городского округа Самара. Главной площадкой фестиваля традиционно стал центр российской кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой, кинопоказы и творческие встречи также пройдут в Историческом парке «Россия – Моя история».
В адрес фестиваля «Соль Земли» пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин, разделенных по пяти номинациям: «Здесь и сейчас», «Времена не выбирают», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Камо грядеши?..». Много фильмов о традициях и культуре разных народов. В этом году совместно с Домом дружбы народов Самарской области принято решение об учреждении приза за лучший фильм по этой теме.
Помимо конкурсных показов фестиваль – это творческие встречи. Так, уже в первый фестивальный день зрители смогли задать свои вопросы Народному артисту России Игорю Скляру и вместе исполнить любимые песни. Впереди – знакомство с легендой кинематографа, настоящим «киноиндейцем всех времен», сербским актером и каскадером Гойко Митичем.
Также пройдут творческие встречи со студенческой и преподавательской аудиторией, где ребята пообщаются с авторами картин. Участники фестиваля представят свои фильмы в Самарском университете, Поволжском государственном колледже, лицее государственной службы и правоохранительных органов, гимназии №133 имени Героя социалистического труда М.Б. Оводенко, Самарском филиале Московского городского педагогического университета, Самарском государственном институте культуры и других учебных заведениях Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 сентября 2018 18:27
Участники мероприятия получили дипломы и подарки от филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и регионального оргкомитета #ВместеЯрче. Социум
75
18 сентября 2018 17:49
Социум
90
18 сентября 2018 17:37В сквере имени Мичурина после посягательств хулиганов восстановили арт-объект «Трамвай»
Через 3 дня после монтажа в результате посягательств хулиганов 2 сиденья арт-объекта были вырваны. Сегодня подрядчик провел восстановительные работы. Социум
98
Здравоохранение
18 сентября 2018 12:51
В рамках ее состоится профилактическая акция. Здравоохранение
131
18 сентября 2018 12:40
Консультацию проведёт врач акушер–гинеколог. Здравоохранение
112
17 сентября 2018 15:46
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской... Здравоохранение
172
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
277
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
202
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
1010
Туризм
17 сентября 2018 12:50
Ведомство продолжит выполнять свои функции. Туризм
222
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
377
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
335
Образование
18 сентября 2018 10:24
Самарская молодежь снова приглашается к участию в двухмесячной образовательной программе. Образование
138
17 сентября 2018 12:39
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак университета. Образование
314
15 сентября 2018 11:03
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
395
Культура
18 сентября 2018 16:35
Солистами станут новые яркие певцы, молодое поколение артистов Волжского хора. Культура
83
18 сентября 2018 15:52
В адрес фестиваля «Соль Земли» пришло около 200 работ, в конкурсную программу вошли 50 документальных картин. Культура
88
18 сентября 2018 11:55
Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции этого хищника. Культура
131
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
284
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1266
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1497
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
368
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15068
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
430
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
604
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
686
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1043
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
590
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
689
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1670
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1186
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1284
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1238
Мероприятия