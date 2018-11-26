В Самаре открылся XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского
26 ноября 2018 16:19
114
От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова членов жюри и участников концерта приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Идея его проведения, возникшая в молодежной среде Самары, тогда еще Куйбышева, в 60-е годы прошлого столетия, с энтузиазмом была поддержана нашим замечательным композитором Дмитрием Борисовичем Кабалевским, столичными консерваториями и местными музыкантами. Отрадно, что интерес к конкурсу не угасает на протяжении десятилетий. И сегодня он продолжает развиваться и расширять свою географию. Об этом свидетельствует состав участников конкурса нынешнего года, представленный пятнадцатью российскими регионами, странами СНГ и дальнего зарубежья. Всего около 140 молодых музыкантов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Обновленный формат конкурса поддерживается и включением новых номинаций, проведением мастер-классов и творческих встреч».
Конкурс был основан в 1962 году при непосредственном участии известного русского композитора, педагога и общественного деятеля ХХ столетия – Дмитрия Кабалевского. За многолетнюю историю конкурс приобрел славные традиции, открыл множество имен талантливых молодых музыкантов, реализовавших себя в дальнейшем в качестве артистов концертных организаций и музыкальных театров, преподавателей консерваторий России, ближнего и дальнего зарубежья.
Учредителем является министерство культуры Самарской области. Организацию проведения конкурса осуществляет Агентство социокультурных технологий. Конкурс пройдет при партнерской поддержке Министерства культуры Российской Федерации, общественной организации (творческого союза) «Союз композиторов России», газеты «Музыкальное обозрение».
Художественный руководитель конкурса – Михаил Щербаков, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народный артист Российской Федерации.
Цель проекта — выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогических традиций в современном культурно-образовательном пространстве России и зарубежных стран.
Конкурсные выступления будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из известных деятелей в области музыкального искусства – именитых профессоров, народных, заслуженных артистов России, заслуженных работников культуры Российской Федерации.
Председатели жюри конкурса: Альберт Тараканов — профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, народный артист России (номинация «Фортепиано»); София Пропищан — профессор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, заслуженная артистка России (номинация «Скрипка»); Ирина Журина – профессор Российской академии театрального искусства, народная артистка России (номинация «Академическое сольное пение»); Александр Маклыгин – профессор Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, доктор искусствоведения, заместитель Председателя Общества теории музыки России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Марий Эл, заслуженный работник высшей школы России, (номинации «Композиция» и «Музыковедение»).
Конкурсные прослушивания проходят с 24 по 27 ноября в Самарской государственной филармонии (номинации «Фортепиано», «Композиция», «Музыковедение»), Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (номинация «Академическое сольное пение»), ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича (номинация «Скрипка»).
Заключительный концерт победителей состоится 28 ноября в 18:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
26 ноября 2018 18:04
К сельским библиотекам, для которых и была придумана акция, в этом году присоединились городские, муниципальные библиотеки и даже книжные магазины. Социум
75
26 ноября 2018 17:00
Тренинги в рамках программы пройдут с 3 по 8 декабря. Социум
84
26 ноября 2018 16:14
"Яндекс.Навигатор" – бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о... Социум
111
Здравоохранение
26 ноября 2018 16:01
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
114
23 ноября 2018 13:54
В итоге ни один из образцов не прошел проверку из-за содержащихся в мясе антибиотиков и листерий. Здравоохранение
352
23 ноября 2018 13:33
Всего участие в акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ. Здравоохранение
369
Новости медицины
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
42
16 ноября 2018 10:00
В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
284
6 ноября 2018 21:53Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято. Новости медицины
363
Туризм
22 ноября 2018 12:54
Дополнительного финансирования не потребуется. Туризм
242
14 ноября 2018 15:07
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
384
29 октября 2018 09:48
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году. Туризм
570
Образование
26 ноября 2018 14:58
Также в конкурсе одержала победу преподаватель школы по классу виолончели Ольга Золотова. Она стала обладателем звания «Лучший преподаватель школы искусств... Образование
127
26 ноября 2018 14:01
Девять молодых конструкторов из разных уголков России стали победителями конкурса. Образование
125
26 ноября 2018 13:35
Полномочия нынешнего ректора завершаются в январе 2019 года. Образование
147
Культура
26 ноября 2018 17:58
Труппа театра «Мастерская» постоянно участвует в международных театральных фестивалях и получает высокие экспертные оценки представленных театральных... Культура
80
26 ноября 2018 16:19
Цель проекта — выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогических традиций... Культура
113
24 ноября 2018 12:50
На протяжении 4-х дней в столице СО будут проходить мастер-классы, дискуссии, круглые столы... Культура
457
Мода
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
296
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
618
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1678
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
517
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
478
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
941
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1034
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
970
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
1013
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
854
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
828
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1269
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1633
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1688
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2828
Мероприятия