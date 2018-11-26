В Самаре открылся XXVI Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского

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От имени Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова членов жюри и участников концерта приветствовал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов: «Идея его проведения, возникшая в молодежной среде Самары, тогда еще Куйбышева, в 60-е годы прошлого столетия, с энтузиазмом была поддержана нашим замечательным композитором Дмитрием Борисовичем Кабалевским, столичными консерваториями и местными музыкантами. Отрадно, что интерес к конкурсу не угасает на протяжении десятилетий. И сегодня он продолжает развиваться и расширять свою географию. Об этом свидетельствует состав участников конкурса нынешнего года, представленный пятнадцатью российскими регионами, странами СНГ и дальнего зарубежья. Всего около 140 молодых музыкантов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Китая и Англии продемонстрируют свое мастерство в пяти номинациях. Обновленный формат конкурса поддерживается и включением новых номинаций, проведением мастер-классов и творческих встреч».Конкурс был основан в 1962 году при непосредственном участии известного русского композитора, педагога и общественного деятеля ХХ столетия – Дмитрия Кабалевского. За многолетнюю историю конкурс приобрел славные традиции, открыл множество имен талантливых молодых музыкантов, реализовавших себя в дальнейшем в качестве артистов концертных организаций и музыкальных театров, преподавателей консерваторий России, ближнего и дальнего зарубежья.Учредителем является министерство культуры Самарской области. Организацию проведения конкурса осуществляет Агентство социокультурных технологий. Конкурс пройдет при партнерской поддержке Министерства культуры Российской Федерации, общественной организации (творческого союза) «Союз композиторов России», газеты «Музыкальное обозрение».Художественный руководитель конкурса – Михаил Щербаков, художественный руководитель и главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской государственной филармонии, народный артист Российской Федерации.Цель проекта — выявление и поддержка одаренных, профессионально перспективных молодых музыкантов, приумножение и создание новых педагогических традиций в современном культурно-образовательном пространстве России и зарубежных стран.Конкурсные выступления будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из известных деятелей в области музыкального искусства – именитых профессоров, народных, заслуженных артистов России, заслуженных работников культуры Российской Федерации.Председатели жюри конкурса: Альберт Тараканов — профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, народный артист России (номинация «Фортепиано»); София Пропищан — профессор Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки, заслуженная артистка России (номинация «Скрипка»); Ирина Журина – профессор Российской академии театрального искусства, народная артистка России (номинация «Академическое сольное пение»); Александр Маклыгин – профессор Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова, доктор искусствоведения, заместитель Председателя Общества теории музыки России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан и Марий Эл, заслуженный работник высшей школы России, (номинации «Композиция» и «Музыковедение»).Конкурсные прослушивания проходят с 24 по 27 ноября в Самарской государственной филармонии (номинации «Фортепиано», «Композиция», «Музыковедение»), Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова (номинация «Академическое сольное пение»), ДМШ № 1 им. Д.Д. Шостаковича (номинация «Скрипка»).Заключительный концерт победителей состоится 28 ноября в 18:00 в концертном зале Самарской государственной филармонии, передает пресс-служба облправительства.