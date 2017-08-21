В Самаре откроется выставка-гербарий

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24 августа в 19:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарский областной детский эколого-биологический центр представят выставку-гербарий «Живописная ботаника». В экспозицию вошли произведения 19 самарских художников и гербарии, созданные профессионалами в качестве методического пособия для обучения в школах, а также подготовленные специально к проекту.Неповторимые растительные композиции, пойманные взглядом художников ритм, цвет и формы самых незначительных природных изменений – все это благодаря мастерству авторов вместе с трудами ботаников представляет нестандартное видение богатства флоры родных мест.В природе нет повторений. По этому принципу к участию в проекте были приглашены известные своим особенным стилистическим почерком художники, способные усилить эстетическое восприятие темы.Участники проекта видят своей задачей многосторонний поиск возможных форм взаимодействия человека и природы, влияющих на поведение и сознание общества, на уровне эстетического, научного, художественного, бытового восприятия. По мнению организаторов, важно было создать не просто красочную выставку, но пространство, способное вовлечь зрителя в эмоциональный и информативный диалог.На выставке можно поближе познакомиться с цветами нашего края, рассмотреть удивительное даже в незатейливых растениях, узнать, в какой местности обитают те или иные травы, чем они уникальны и какими лечебными свойствами обладают, а также принять участие в мероприятиях, посвященных многогранному взаимодействию с растительным миром природы.