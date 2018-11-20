В Самаре откроется выставка «Песок и кровь. Гойя и Пикассо»

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Коррида всегда притягивала к себе внимание не только зрителей, но и писателей, композиторов, поэтов и художников. Коррида Гойи и коррида Пикассо – это два мира. Для первого важны историзм и правдивость с практически фотографическим воспроизведением событий. Для второго - символическая ценность происходящего на арене, в большей степени отражающая мистическую связь главных действующих лиц. Гойя переносит зрителя непосредственно в гущу событий, заставляя стать свидетелем триумфа победы и величия поражения. У Пикассо - поиск грациозноститореадоров и величественной стати быков, создание собственных экспрессивных форм.В 1814-1816 годах в перерывах между работой над офортами из знаменитой серии «Бедствия войны» 60-летний Гойя обращается к теме корриды и создает серию офортов, которая впоследствии вошла в золотой фонд мирового изобразительного искусства под названием «Тавромахия». В ней художник уходит от привычного в то время изображения корриды красочным представлением. Будучи близко знакомым с рядом выдающихся тореадоров, видя и отчетливо осознавая оборотную сторону действа, Гойя сосредотачивает свое внимание на передаче жестокости, откровенности и драматичности зрелища.80-летний Пабло Пикассо в 1959 году создает серию рисунков на тему корриды: в этом действе он видит пластику человеческого тела, быка же представляет воплощением стихийных сил природы.На выставке будут представлены более 130 офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо, передает пресс-служба облправительства.