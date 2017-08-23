В Самаре на Даче со слонами покажут променад-спектакль "ДАЧА"

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Мероприятие состоится 26 августа, начало в 18.00В это день самарской публике представится уникальная возможность погрузиться в атмосферу знаменитой своими легендами "Дачи со слонами" (Дом купца Головкина). Зритель сможет побродить по ее таинственным коридорам и комнатам, полюбоваться известными скульптурами, архитектурой в стиле модерн, оценить впечатляющий вид Волги. Территория особняка наполнится героями, которые будто ожившие призраки вышли из стен этого дома, и живут своей жизнью, перемещаются из одного места в другое, общаются, веселятся, совершают неожиданные действия, вводят в заблуждение. Зритель здесь – полноценный участник происходящего, со своей ролью, историей и особым предназначением. Вы сможете наблюдать за представлением из любой точки пространства особняка, быть в самом центре событий, вы сможете сами выбирать с кем из героев общаться и за кем вам интереснее наблюдать. Абсолютная свобода передвижения для каждого пришедшего гостя. Прообразы героев взяты из произведений Леонида Андреева, автора, который является ярким представителем Серебряного века русской культуры. Вы познакомитесь здесь с творческой молодежью эпохи начала XX века. Вам представиться возможность попасть на репетицию студенческого хора. Стать свидетелем романтических историй. Попасть на урок танцев в семейство старого еврея Давида Лэйзера и даже пообщаться с Сатаной о "Необыкновенном". Совершая прогулку, вы услышите музыкальные импровизации от Павла Куприянова.Также публику ждет небольшая лекция-экскурсия по территории особняка, которую проведет известный самарский архитектурный обозреватель Армен Арутюнов.Атмосферу этого уникального вечера создают артисты театров "Место действия", "Город", Уместный театр", "Камерная сцена", других театров и студенты Самарского государственного института культуры.Это уникальное мероприятие смогут посетить всего по 25 человек из аудитории этих театров:Театр "Место действия",Театр "Город",Уместный театр"записывайтесь под постом в группе Театр "Место действия" https://vk.com/mestotheatre?w=wall-8677493_1300/all