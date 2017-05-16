В Самаре хотят построить девять новых школ

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В Самаре продолжается подбор площадок под строительство образовательных учреждений. Напомним, ранее для возведения новых школ были выбраны четыре площадки, находящиеся в Октябрьском и Кировском районах, где загруженность существующих учебных заведений ощущается особенно остро.В настоящее время прорабатываются варианты размещения на этих площадках типовых проектов образовательных учреждений. Это позволит сэкономить время и средства на этапе подготовки проектной документации по каждому из объектов, сообщается на сайте администрации Самары.Также определены еще несколько территорий, на которых в будущем возможно появятся новые школы. В их числе земельные участки, расположенные в Орловом овраге, Зубчаниновке, на улице Вольской, а также в историческом центре Самары.Еще одна школа появится в жилом микрорайоне «Новая Самара», расположенном на 23 километре Московского шоссе. Разрешение на ее возведение уже подписано министерством строительства Самарской области. По планам, она будет открыта к 1 сентября 2018 года.Кроме того, в этом году будет проводиться капитальный ремонт лицея авиационного профиля №135. В ближайшее время пройдет конкурс, который определит подрядчика для проведения строительно-монтажных работ на данном объекте.