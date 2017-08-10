В Самаре для горожан состоятся джазовые концерты под открытым небом

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В четверг, 17 августа, в Самаре в парке «Молодежный» продолжится фестиваль #Samarajazz. Его организаторы – джазовая студия «Движение».– Мы приглашаем всех желающих не просто послушать музыку, а совершить настоящее путешествие в мир джаза. Гости узнают об истории этого направления и разнообразии стилей, – рассказывают представители студии «Движение».В программу встреч входят концерты самарских джаз-бандов, а также диалоги с лекторами.Следующий концерт пройдет 18 августа в парке «Молодежный». А 25 августа фестиваль закроет шоу-программа на набережной Волги, пишет 63.ру.