В Самаре для горожан состоятся джазовые концерты под открытым небом
10 августа 2017 10:46
102
В четверг, 17 августа, в Самаре в парке «Молодежный» продолжится фестиваль #Samarajazz. Его организаторы – джазовая студия «Движение».
– Мы приглашаем всех желающих не просто послушать музыку, а совершить настоящее путешествие в мир джаза. Гости узнают об истории этого направления и разнообразии стилей, – рассказывают представители студии «Движение».
В программу встреч входят концерты самарских джаз-бандов, а также диалоги с лекторами.
Следующий концерт пройдет 18 августа в парке «Молодежный». А 25 августа фестиваль закроет шоу-программа на набережной Волги, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
10 августа 2017 13:40
Опасные цветы уничтожили. Социум
50
10 августа 2017 13:20
Все желающие смогут выполнить спортивные упражнения под руководством сотрудников ГИБДД и кинологов с собаками. Социум
64
10 августа 2017 13:07
Член президиума Генсовета Партии «Единая Россия», сенатор от Самарской области, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,... Социум
82
Здравоохранение
10 августа 2017 11:24
Всех желающих приглашают проверить свое здоровье. Здравоохранение
102
10 августа 2017 10:59
Младенческая смертность снизилась в Самарской области более чем на 18%. Здравоохранение
106
8 августа 2017 18:31
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области. Здравоохранение
232
Новости медицины
1 августа 2017 08:20Как действует сиалис?
Новости медицины
145
14 июля 2017 10:28Energy Slim - рецепт идеального тела
Что такое energy slim ? Это всего четыре шага, которые отделяют вас от фигуры вашей мечты. Новости медицины
209
2 июля 2017 23:27
Активная половая жизнь накладывает определенные обязательства на обоих партнеров. Заключаются они прежде всего в предупреждении нежелательной беременности. Новости медицины
191
Туризм
10 августа 2017 11:39
Осталось 2 месяца до старта «Великого Волжского пути». Туризм
111
31 июля 2017 09:46
Они хотят показать народу, как можно путешествовать без больших денежных вложений. Туризм
236
25 июля 2017 17:42
Санкт-Петербург – это просто удивительный город, но Ленинградская область не уступает ему по количеству красивых мест и уникальных достопримечательностей. Туризм
117
Образование
9 августа 2017 11:08
Средний балл ЕГЭ у поступивших - 73,86. Образование
417
4 августа 2017 23:50
Первым стал МГУ на 215-й строчке. Образование
381
4 августа 2017 17:29
В Политехе подвели итоги первой волны зачисления в вуз. Образование
392
Культура
10 августа 2017 10:46
В программу встреч входят концерты самарских джаз-бандов, а также диалоги с лекторами. Культура
101
9 августа 2017 18:03
Чтобы посмотреть хороший фильм или новинку киноленты, необязательно идти в кинотеатры. Культура
50
9 августа 2017 11:55
На фестивальной поляне будут работать 8 площадок различной тематики. Культура
204
Мода
1 августа 2017 18:25Как расставить акценты в интерьере при помощи модульных картин
Нейтральные светлые цвета в интерьере создают эффект расширения пространства, визуально наполняют помещение дополнительным объемом. Мода
95
1 августа 2017 08:23Выбираем обувь ПУМА: актуальный тренд
Обувь занимает огромное место в жизни современного человека. В принципе, это не удивительно, каждый понимает, насколько важно правильно комбинировать обувь... Мода
112
31 июля 2017 16:46
Когда речь идёт об открытии магазина одежды, важно продумать большое количество нюансов, которые важны для презентации магазина и его работы. Мода
92
Видео
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
203
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7024
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1308
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
5154
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1734
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
2724
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2171
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1961
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1573
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1730
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
5390
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
6334
Мероприятия