В Самаре детский театр «Задумка» презентует зрителям музыкальный спектакль «Приключение футбольного мяча»
14 февраля 2017 18:24
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«Приключение футбольного мяча». Детский музыкальный театр «Задумка» презентует зрителям постановку.
В хореографических зарисовках задействованы более 200 исполнителей от 11 до 23 лет. На языке танца ребята расскажут зрителям спектакля об истории футбола и познакомят их с культурой и национальным колоритом стран, которые принимали Чемпионаты мира по футболу FIFA разных лет.
«Путешествие футбольного мяча» начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории Чемпионат мира по футболу FIFA TM , а завершается в России, которой в 2018 году предстоит принять следующее мировое первенство. Кроме уругвайского народного танца и любимой всеми русской народной «Калинки», будут исполнены итальянский танец «Тарантелла», танец «Чирлидеры» и многие другие.
Кульминацией спектакля станет своеобразный флэш-моб, в который юные артисты планируют вовлечь всех зрителей, чтобы они почувствовали себя настоящими футбольными болельщиками, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
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