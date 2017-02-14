В Самаре детский театр «Задумка» презентует зрителям музыкальный спектакль «Приключение футбольного мяча»

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В хореографических зарисовках задействованы более 200 исполнителей от 11 до 23 лет. На языке танца ребята расскажут зрителям спектакля об истории футбола и познакомят их с культурой и национальным колоритом стран, которые принимали Чемпионаты мира по футболу FIFA разных лет.«Путешествие футбольного мяча» начинается в Уругвае, где в 1930 году прошел первый в истории Чемпионат мира по футболу FIFA TM , а завершается в России, которой в 2018 году предстоит принять следующее мировое первенство. Кроме уругвайского народного танца и любимой всеми русской народной «Калинки», будут исполнены итальянский танец «Тарантелла», танец «Чирлидеры» и многие другие.Кульминацией спектакля станет своеобразный флэш-моб, в который юные артисты планируют вовлечь всех зрителей, чтобы они почувствовали себя настоящими футбольными болельщиками, сообщает пресс-служба мэрии Самары.