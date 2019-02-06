В «СамАрте» пройдет спектакль «Свет-Луна» с тифлокомментарием для слепых и слабовидящих зрителей

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В 2018 году Самарский ТЮЗ «СамАрт» стал участником Благотворительной программы Фонда «Искусство, наука и спорт». Фонд передал «СамАрту» систему тифлокомментирования, чтобы показы спектаклей из репертуара театра могли сопровождаться особым визуальнымпереводом для слабовидящих и слепых зрителей.Первой постановкой, которую «увидели» особые зрители, стал спектакль режиссера Дмитрия Добрякова «Манюня». Истории о детстве Манюни и Наринэ в сопровождении тифлокомментария посмотрели и послушали слабовидящие, незрячие и их сопровождающие. Этовзрослые, дети и подростки из разных городов области – Самары, Кинель-Черкасс и Новокуйбышевска.В этом году театр подготовил к специальному показу еще один свой спектакль – «Свет-Луна» (его премьера прошла в 2015 г.). Режиссер-постановщик Даниил Безносов ставит возрастную маркировку – от 6 лет до 106. Хрестоматийная сказка, полная смешных ситуаций,интересна и маленьким, и взрослым. В спектакле «Свет-Луна» артисты поют аутентичный белгородский фольклор. Для самартовской постановки в театр был приглашен Егор Демидов – специалист по аутентичному фольклору и хоровому дирижированию, передает пресс-служба облправительства.