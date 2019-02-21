В США с большим успехом и аншлагами прошли показы фильма "Т-34"
21 февраля 2019 21:37
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— Ни один из кинотеатров не отказался от показа, — приводит его слова ТАСС. — Картина прошла с большим успехом у зрителей.
Беляков отметил, что, несмотря на звонки и письма активистов, которые требовали не допустить выхода фильма на экраны, единственное, чем они отметились, — это организацией небольшого пикета у бостонского кинотеатра. Туда активисты принесли воздушные шарики в виде танка, однако, по словам представителя "Киносферы", демонстрация больше походила на рекламу картины.
В то же время в Сан-Франциско запланированный на 21 февраля сеанс отменили из-за звонков и писем радикалов. В Бостоне по той же причине показ перенесли из частного кинотеатра в зал, который принадлежит крупной киносети.
Напомним, показ "Т-34" запланирован в США с 17 по 24 февраля. Ранее Посольство Украины в США призвало американские кинотеатры отменить показ российского боевика. Американская сеть кинотеатров Regal Cinemas отвергла предложение украинцев. Как писал Лайф, министр культуры РФ Владимир Мединский считает, что авторы предложения запретить показ фильма за границей "больные на голову".
Фото: соцсети
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