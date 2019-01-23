В Новокуйбышевском театре-студии «Грань» состоится премьера спектакля «Манкурт»

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Народные сказки и легенды – важная часть сюжетов Айтматова. Мифологические образы иногда оказываются ярче главных героев. Из легенды о суровых захватчиках, превращавших пленников в рабов, лишенных самостоятельности и памяти, перекочевало в русский язык слово и понятие «манкурт» — человек, забывший свои корни.Согласно легенде манкурт — это человек, оказавшийся в плену, при помощи зверской пытки превращенный в рабское бездушное существо, забывшее о своей прошлой жизни и выполняющее любые распоряжения своего хозяина.В романе Чингиза Айтматова рассказывается, как однажды женщина по имени Найман-Ана, чьего сына угнали в рабы, отыскала свое чадо, но его уже успели сделать манкуртом.Художественный руководитель постановки — Денис Бокурадзе; режиссер-постановщик — Виктор Трегубов; хореограф-постановщик — Анастасия Шаброва; композитор — Арсений Плаксин; сценография и костюмы — Любовь Мелехина (г. Кудымкар); художник по свету – Евгений Ганзбург (г. Санкт-Петербург).В спектакле заняты: Аркадий Ахметов, Даниил Богомолов, Екатерина Кажаева, Елена Качиашвили, Арсений Плаксин, Кирилл Стерликов, Арсений Шакиров, Василий Яров, передает пресс-служба облправительства.