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В Музее Модерна открылась уникальная выставка оловянных предметов, изготовленных фабрикой «Кайзер и Сыновья»

20 марта 2019 14:37
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Оригинальная серия предметов из коллекции частного коллекционера Сергея Гнилицкого экспонируется в России впервые.
До конца апреля в Музее Модерна (ул. Красноармейская, 15) работает выставка оловянных предметов, изготовленных в к. XIX - н. XX вв. фабрикой «Кайзер и Сыновья».

Оригинальная серия предметов из коллекции частного коллекционера Сергея Гнилицкого экспонируется в России впервые.

Фирма Кайзера – одно из наиболее успешных предприятий эпохи модерна как в самой Германии, так и за ее пределами. Они создали варианты декора, вдохновленные как флоральным французским ар-нуво, так и линеарным югендштилем. Помимо всего прочего фирма ставила перед собой цель путем серийного производства сделать доступным для широких слоев населения современные, со вкусом оформленные предметы быта.

«Олово Кайзера» (сплав олова и серебра, так называемое бессвинцовое олово, долго сохраняющее блеск) имело большой успех на выставках в Париже (1900), Турине (1902), Дюссельдорфе и Сент-Луисе (1904).

Использование олова в качестве материала в прикладном искусстве возродилось в эпоху модерна, когда дизайнеры по всей Европе искали новые формы выражения. Олово – плавкий и пластичный материал, он позволял создавать рельефный декор с детализацией, а оттенки и блеск оловянного сплава создавали неповторимый контраст света и тени. Сложная ручная работа и трудоемкая обработка не уступали работам по серебру или бронзе, поэтому изделия ценились одинаково высоко.

«Меня покорили эти оловянные предметы в стиле модерн, или, правильнее, юнгедстиля, – говорится в одном из отзывов гостей выставки. – В них нет блеска и утонченности серебра, основательной красоты бронзы и демократизма латуни. Но утонченный рисунок в сочетании с
брутальностью материала производят сногсшибательное зрелище. На тёмном, как будто ещё больше патинированном от времени, фоне расцветают то крупные маки, то одиночный ирис… Я ходила, смотрела, угадывала предназначение того или иного предмета…».

Посетить выставку можно в часы работы Музея Модерна: вторник, четверг – с 13:00 до 21:00, остальные дни – с 10:00 до 18:00, выходной – понедельник, передает пресс-служба облправительства. 


Фото:  Твиттер
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