В Год театра в СО проходит профессиональный губернский конкурс «Самарская театральная муза - 2018»

115

Конкурс проводится Самарским областным отделением Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» при поддержке министерства культуры Самарской области в целях выявления и поощрения лучших творческих работ в театрах региона, стимулирования творческого процесса и создания высокохудожественных произведений, а также привлечения внимания широкой общественности к театральному искусству.«Самарская театральная муза» проводится уже в 24-й раз и подводит итоги деятельности театров Самарской области за предыдущий год.В Год театра в России конкурс немного изменил свой формат, и теперь некоторые конкурсные спектакли сызранского и тольяттинских театров можно увидеть на самарских площадках.Конкурс проводится по 14 номинациям: «Лучшая работа солистки оперы», «Лучшая работа солиста оперы», «Лучшая работа солистки балета», «Лучшая работа солиста балета», «Лучшая работа второго плана в музыкальном театре», «Лучшая женская роль в драматическом театре», «Лучшая мужская роль в драматическом театре», «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре», «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом театре», «Лучшая роль молодой актрисы в драматическом театре», «Лучшая роль молодого актера в драматическом театре», «Лучшая женская работа в театре кукол», «Лучшая мужская работа в театре кукол, вклад в развитие театрального искусства Самарской области».Оценивать работу творческих команд региональных театров будет компетентное жюри. В его составе: Елена Лазарева, заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области, актриса Самарского академического театра драмы имени М. Горького; Евгений Хохлов, главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета; Ольга Бараховская, заслуженная артистка России, репетитор по балету Самарского академического театра оперы и балета; Сергей Захаров, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, актер театра юного зрителя «СамАрт»; Ирина Пашкевич, заслуженная артистка России, артист-кукловод Самарского театра кукол; Александр Игнашов, драматург, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории журналистики Самарского университета; Татьяна Богомолова, помощник художественного руководителя по связям с общественностью театра-студии «Грань».Всего членам жюри профессионального губернского конкурса «Самарская театральная муза» предстоит отсмотреть 29 спектаклей и посетить 15 театров региона. Конкурсные показы пройдут в театрах Самары, Новокуйбышевска, Сызрани и Тольятти.Имена лауреатов «Самарской театральной музы» станут известны 25 марта во время традиционной церемонии награждения в Доме актера им. М.Лазарева (ул. Вилоновская, 24), передает пресс-служба облправительства.